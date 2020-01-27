Общее собрание акционеров банка «Зенит» приняло решение об избрании и назначении Александра Тищенко на должность председателя правления банка. Об этом в понедельник, 27 января, объявили в кредитной организации, уточнив, что решение вступит в силу после получения положительного заключения Банка России о согласовании кандидатуры Тищенко на должность предправления банка и завершения реорганизации «Зенита» в форме присоединения Спиритбанка и банка «Зенит Сочи».

Как уточняется, до этого момента временное исполнение обязанностей председателя правления «Зенита» возложено на заместителя председателя правления Михаила Степанова.

Газета «Коммерсант», предварительно узнавшая о кадровых перестановках в «Зените» из своих источников, написала ранее в понедельник, что прекращение полномочий Олега Машталяра в должности предправления «Зенита» связано с возложенной на него ролью антикризисного управленца, которую, по мнению акционеров, он выполнил.

В официальном релизе указано, что собрание акционеров «Зенита» приняло решение о прекращении полномочий председателя правления банка Олега Машталяра с 25 января 2020 года в связи с расторжением трудового договора. Он возглавлял банк с ноября 2017 года в период смены мажоритарного акционера и менеджмента. «За время его работы банк вышел на прибыльную деятельность, качество кредитного портфеля достигло среднерыночных показателей. В результате трехлетней трансформации была заложена надежная основа для дальнейшего развития бизнеса банка», — подчеркивается в сообщении.

Александр Тищенко с сентября 2019 года занимает должность главного управляющего директора банка и отвечает за обновление корпоративной стратегии банковской группы «Зенит». В 2019 году кредитная организация присоединила два дочерних банка — «Девон-Кредит» и Липецккомбанк. Интеграция группы завершится в середине 2020 года после перехода под бренд «Зенит» Спиритбанка и банка «Зенит Сочи». Принять новую стратегию, которая изменит фокус развития банка на розничный бизнес и верхний сегмент МСБ, планируется в феврале текущего года.

Александр Тищенко осуществлял контроль за деятельностью банковской группы «Зенит» от лица ее ключевого акционера — ПАО «Татнефть» и принимал непосредственное участие в процессе оздоровления банка, запущенном весной 2017 года. С апреля 2018 года Тищенко вошел в состав руководства банка в должности старшего вице-президента. В июне 2019-го стал акционером банка «Зенит», выкупив долю у группы НЛМК. До перехода в банк работал в аудиторских компаниях и предприятиях реального сектора, с 2006 года занимал руководящие позиции в «Татнефти» и ее дочерних структурах.

Михаил Степанов родился в 1977 году. В 1999-м с отличием окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «экономист». В 2016 году прошел программу развития финансовых директоров Стэнфордской высшей школы бизнеса. Степанов обладает 20-летним опытом работы в финансовом секторе, в частности работал в таких коммерческих банках, как «Уралсиб», ВТБ 24, «Ренессанс Капитал» и Бинбанк. Присоединился к команде «Зенита» в декабре 2017 года в должности финансового директора. В июле 2018 года назначен на пост заместителя председателя правления, курирующего финансовый блок.



«Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет пакетом в 71,1% акций банковской группы «Зенит».

