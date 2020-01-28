Сегмент ипотечного жилищного кредитования имеет значительный потенциал ускорения роста в текущем году. Об этом говорится в подготовленном регулятором информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году».

В ноябре прирост ИЖК активизировался и достиг уровня начала года (плюс 1,7% против октябрьских плюс 0,5%). За январь — ноябрь 2019 года портфель ИЖК вырос на 15,6% — до 7,6 трлн рублей (около 43% совокупного портфеля кредитов физическим лицам). В целом рост портфеля ИЖК в течение 11 месяцев 2019 года был стабильным, а «провалы» в июле и октябре объясняются закрытием крупных сделок по секьюритизации. Но даже с учетом этого фактора происходило замедление ИЖК, отчасти являющееся следствием ужесточения денежно-кредитных условий в конце 2018 — начале 2019 года вследствие ухудшения внешних условий во второй половине 2018-го, констатирует регулятор. Так, за январь — ноябрь было предоставлено 1,124 млн новых кредитов на сумму 2,5 трлн рублей, что в количественном и денежном выражении меньше уровня января — ноября 2018 года на 14,5% и 6,3% соответственно. Данная динамика также свидетельствует об увеличении среднего размера ипотечного кредита, что частично связано с ростом цен на недвижимость.

«Однако, по нашему мнению, сегмент ИЖК имеет значительный потенциал ускорения роста в 2020 году из-за реализации отложенного спроса на жилье на фоне возобновившегося планомерного снижения процентных ставок с середины 2019 года (в ноябре ставки обновили исторический минимум, опустившись до 9,2%)», — сказано в обзоре Центробанка.

Там также отмечается, что качество ИЖК очень хорошее: доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней составляет менее 1,4% на 1 декабря 2019 года. При этом доля валютных ИЖК, которые были источником проблем в 2014—2015 годах, составляет менее 0,5%, что также, как подчеркивают в ЦБ, говорит о низких рисках этого сегмента.

«Однако некоторое беспокойство вызывает по-прежнему высокая доля (около 36% в III квартале 2019 года) выдачи ИЖК с низким (от 10% до 20%) первоначальным взносом, хотя она снизилась по сравнению с IV кварталом 2018 года (43,3%). Этому способствовало повышение с 1 января 2019 года надбавок к коэффициентам риска по таким ссудам (с отношением суммы запрашиваемого кредита к стоимости имущества, предоставляемого заемщиком в залог, от 80% до 90%) со 150% до 200%. При этом позитивным фактором является крайне низкая доля (около 1%) выдачи ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 10%», — отмечается в отчете.



В Банке России напоминают, что рассматривается возможность дальнейшего повышения надбавок к коэффициентам риска для ИЖК, предоставленных заемщикам с высоким ПДН (более 50%).