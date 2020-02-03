Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек, которые не работают, но ведут хозяйство своей семьи, пишут «Известия» . Так, если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — 12,13 тыс. рублей в месяц. Инициативу Жириновский представит фракции в Госдуме 3 февраля, а после этого внесет законопроект в нижнюю палату парламента.

По его словам, сумма может начинаться с минимального размера оплаты труда за семью из трех человек и умножаться на определенный коэффициент за каждого дополнительного ребенка, уточнил Владимир Жириновский.

Силуанов назвал приоритетом поддержку семей Ранее Путин озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки.

По мнению депутатов других парламентских объединений, инициатива вряд ли будет поддержана большинством — данное пособие будет достаточно затратным для бюджета. Также принцип выдавать деньги домохозяйкам не совсем верен, помогать нужно адресно тем, кто действительно в этом нуждается. Депутаты считают, что надо не домохозяйкам пособия платить, а их мужьям хорошую зарплату. По мнению экспертов, инициатива Владимира Жириновского вполне логична и находится в русле социальной политики государства. Но приоритетными будут предложения, которые озвучил президент и на которые также потребуются серьезные средства.