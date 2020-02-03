«Рокетбанк» представил улучшенную версию первого кредитного продукта «Чекпоинта» — «Рокет Аванс», говорится в сообщении кредитной организации. Теперь пользователи «Рокетбанка» смогут получить заработанные деньги, не дожидаясь аванса или зарплаты.

Сервисом можно воспользоваться по истечении трех месяцев с момента активации карты. Чтобы подключить услугу, необходимо написать в чат поддержки #хочурокетаванс.

Комиссия за использование сервиса составляет 190 рублей для зарплатных клиентов и 290 рублей — для остальных. Если на счету клиента недостаточно денег для погашения задолженности, по истечении трех дней с момента обязательного платежа «Рокетбанк» начислит проценты по ставке 20,597% годовых (для зарплатных клиентов она составит 22,135% годовых) на всю сумму и срок задолженности.