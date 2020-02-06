Российские фондовые индексы в четверг начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,89% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 141,96 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,88% и равнялся 1 574,24 пункта.

Настроения на рынках в последние сессии остаются умеренно позитивными, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. По его словам, главным фактором улучшения аппетита к рисковым активам стал отход на второй план ситуации с распространением коронавируса в Китае.

«В результате на первый план вновь выходят факторы, которые привели к росту рынков в конце 2019 года — начале 2020-го. Инвесторы вспомнили, что в торговых войнах как минимум наступило перемирие, а ведущие центробанки продолжают стимулирующую политику», — комментирует эксперт.

На таком фоне логичным выглядит рост спроса на риск и возобновление восходящей динамики по широкому спектру активов, указывает аналитик. Однако инвесторам стоит помнить, оговаривается он, что новости по распространению коронавируса и его влиянию на китайскую и мировую экономики еще могут оказать давление на рисковые активы.

«Учитывая внешний фон, сложившийся сегодня утром, мы ожидаем позитивного открытия торгов на российском фондовом рынке. При этом спрос будет преобладать по широкому спектру бумаг, что позволит индексу Мосбиржи предпринять очередную попытку преодоления уровня 3 130 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. В случае закрепления выше этого значения будет создан плацдарм для дальнейшей восходящей динамики. В рамках текущей сессии ожидаем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 3 130—3 160 пунктов», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.