Лечение от коронавируса входит в полисы выезжающих за рубеж, а также в ОМС и ДМС, утверждают российские страховые компании, пишут «Известия» . Специального продукта для лечения именно 2019-nCoV никто не разрабатывает, поскольку в этом нет необходимости: острые инфекционные заболевания находятся в рамках стандартного покрытия.

По словам представителей страховых компаний, покрытие по стандартным программам ДМС и страхования путешественников включает риски непредвиденного заболевания, имеющего инфекционное и вирусное происхождение, и, следовательно, предусматривает оказание медицинской помощи клиентам. Специальных программ страхования от заболеваний, вызванных 2019-nCoV, компании не разрабатывают. Также страховщики не планируют закрывать продажи полисов для поездок в КНР и другие страны, где зафиксированы случаи нового заболевания. Клиентам, только что приехавшим из Китая, компании готовы предоставить услугу телемедицины для онлайн-консультаций с врачами. Также в России клиентам окажут помощь в рамках обращения и по полису ОМС.

Как пояснили юристы, лечение коронавируса можно отнести к страховым случаям, но закон освобождает компанию от ответственности в случае умысла выгодоприобретателя. Поездка в страну с объявленным карантином, где есть жертвы заболевания, а власти предупреждают об опасности нахождения, может поставить под сомнение законность требований о выплате возмещения.

По словам экспертов, в ситуации, имеющей общественный резонанс, страховщики могут пойти навстречу клиентам, поскольку это влияет на их репутацию. В общей структуре расходов сектора страхование путешественников вряд ли занимает долю более 5%. Что касается нестандартных ситуаций, эпидемий, то здесь каждая страховая будет индивидуально подходить к решению вопроса, учитывая условия, прописанные в полисе, пояснили эксперты.