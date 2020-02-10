Райффайзенбанк успешно прошел сертификацию для подключения к продуктивной версии Децентрализованной депозитарной системы (ДДС) на платформе «Мастерчейн» в части требований по инфраструктуре и обеспечения информационной безопасности. В начале 2020 года ДДС запущена в промышленную эксплуатацию, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«ДДС является революционной системой для рынка ценных бумаг, пока таких систем нет нигде в мире, и ее появление было возможно только в результате активной работы банков и регулятора. ДДС позволит перевести рынок ипотечных закладных в электронную форму, что, несомненно, упростит выдачу и обслуживание кредитов и подтолкнет вторичное обращение закладных в рамках сделок секьюритизации», — пояснила руководитель отдела депозитарного обслуживания Райффайзенбанка Евгения Климова.

В 2018 году в рамках пилотного проекта ассоциации «Финтех» Райффайзенбанк первым в России выпустил электронную закладную с регистрацией ценной бумаги в ДДС. В этом году банк планирует начать промышленную эксплуатацию этого решения.

«Экспертиза Райффайзенбанка в технологии блокчейн уникальна: банк не только участвует во всех инициативах регулятора, но и активно применяет эту технологию в создании новых продуктов для корпоративных клиентов», — отмечают в банке.