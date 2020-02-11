Подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России идет по плану, каких-либо изменений в сроках нет. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк может подключиться к СБП к концу марта этого года.

«Что касается подключения (к СБП), то все идет по плану. Пока никаких сдвижек нет», — сказал он.

Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок — до 1 октября 2019 года.