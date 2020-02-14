Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,42% и составил 3 096,88 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,56% до отметки 1 534,89.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,79%, «Газпрома» — на 0,33%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,19%. Акции Мосбиржи подорожали на 0,44%, «АЛРОСы» — на 0,61%.

Российский фондовый рынок заканчивает неделю снижением на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«С одной стороны, наши акции получили поддержку со стороны рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 1,5%, поднявшись выше 54 долларов. С другой стороны, ситуация на западных фондовых площадках способствовала продажам», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что позитивной динамики цен на нефть не хватило российскому рынку для попыток продолжения роста, продемонстрированного в первой половине недели. «Вполне возможно, что сдержанность «быков» вызвана предстоящими выходными, — игроки не хотят брать дополнительные риски, увеличивая объем акций в портфелях, на опасениях ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Китае, что в начале следующей недели может привести к очередной волне снижения», — рассуждает Зварич.

В результате, констатирует он, в ходе прошедшей недели индекс Мосбиржи смог преодолеть краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от исторических максимумов. Однако подтвердить пробой подъемом выше сопротивления на уровне 3 130 пунктов у «быков» не получилось. «До пробоя этого сопротивления базовым сценарием остается продолжение негативной динамики и попытка рынка отступить в район 3 000 пунктов. Если же индексу Мосбиржи удастся преодолеть отметку 3 130 пунктов, это станет сигналом к возобновлению полноценного роста и повысит вероятность возвращения к историческим максимумам», — прогнозирует аналитик.