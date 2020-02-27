Инвестиции Сбербанка в собственную экосистему в 2019 году составили 80 млрд рублей, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в ходе телефонной конференции.

«Общие инвестиции в нашу экосистему в 2019 году — это примерно 80 миллиардов рублей. Общие инвестиции в небанковские активы с момента запуска нашей экосистемы, и в том числе в компании, которые мы органически вырастили, составила 125 миллиардов... Это менее 3% нашего акционерного капитала», — сказал Герман Греф.

В 2019 году компании, входящие в экосистему Сбербанка, обеспечили выручку на уровне 1 млрд долларов, уточнил глава банка.

Напомним, в экосистему Сбербанка входят более 20 компаний, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.