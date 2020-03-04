Минфин России за месяц с 6 марта по 6 апреля направит на покупку иностранной валюты за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета 133,3 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении ведомства.

По данным Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2020 года в размере 172,1 млрд рублей. При этом суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2020 года составило минус 38,9 млрд рублей.



«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 133,3 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 марта по 6 апреля 2020 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,3 млрд рублей», — указано в релизе.