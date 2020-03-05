Промсвязьбанк (ПСБ) снизил ставки по потребительскому кредитованию для военнослужащих, сотрудников силовых структур и компаний ОПК до 9% при условии страхования жизни заемщика или 11% — без страхования, говорится в сообщении финучреждения.

При оформлении кредита онлайн ставка будет снижена еще на 0,5 процентного пункта, до 8,5% и 10,5% соответственно.

«Получить кредит на сумму от 100 тысяч до 3 миллионов рублей можно на срок до семи лет, при этом суммы и сроки кредитования не влияют на ставку — она зафиксирована для всех клиентов — работников оборонного сегмента. Все указанные условия распространяются и на рефинансирование кредитов сторонних банков», — отмечается в релизе.

ПСБ также автоматически снижает процентную ставку клиентам с хорошей платежной дисциплиной на 1 п. п. каждый год, максимально ставка может быть снижена на 3 п. п. от первоначальной, то есть ставка для клиентов из ОПК может быть снижена до 5,5%.