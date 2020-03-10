ЦБ нашел формулу продажи контрольного пакета акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, пишет РБК . Об этом заявил первый заместитель председателя Сергей Швецов на заседании Госдумы комитета по бюджету и налогам.

«Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно прежде всего выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ. По его словам, найдена формула, которая должна устроить миноритарных аукционеров без выставления такой оферты.

Госдума одобрила в первом чтении перечисление части доходов ЦБ от продажи акций Сбербанка Второе чтение запланировано на 11 марта.

Акции Сбербанка, которые до заявления ЦБ торговались по 192 рубля, снизились на новостях об отказе от оферты до 188 рублей, однако уже через несколько минут отыграли падение. По сравнению с закрытием торгов предыдущего дня они подешевели на 12,3% по состоянию на 11:29 мск.

По закону «Об акционерных обществах», продажа более 30% акций публичной компании обязывает покупателя направить обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе их долей. В случае со Сбербанком обязательную оферту миноритариям выдвинет сам ЦБ (а не покупатель) — единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.

По словам председателя комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антона Данилова-Данильяна, стратегические миноритарии заявляли, что не будут участвовать в buyback`е, потому как дивидендная доходность, которую предлагает Сбербанк, существенно превышает процентную доходность. Так, если не будет официального предложения, подавляющее большинство стратегических инвесторов в нем участвовать не будут.