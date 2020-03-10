Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили новую фишинговую атаку на пользователей платежной системы Mastercard, говорится в сообщении ESET.



«Мошенники отправляют сообщение (на почту. — Прим. ред.) с «уведомлением об обновлении» и предупреждают о внедрении новой системы безопасности, в результате чего возможны отключения аккаунтов», — уточняют эксперты.

Потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке и заполнить несколько форм, сообщив персональные данные, логин, пароль и другую важную информацию. Чтобы ввести пользователя в заблуждение, мошенники имитируют процесс верификации.

При этом сайт не имеет никакого отношения к Mastercard. Таким образом, злоумышленники собирают необходимые им сведения, позволяющие получить доступ к счетам жертв и похитить их средства.

Кроме того, адрес электронной почты не совпадает ни с одним из официальных адресов Masterсard, так же как и используемый почтовый сервер. Данная атака подтверждает то, что фишинг все еще актуален и опасен, отмечают эксперты компании.

Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют пользователям использовать комплексные антивирусные решения с функцией «Антифишинг», которые помогут защититься от мошенников.