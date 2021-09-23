Предложения Минцифры включить в перечень софта для предустановки на смартфоны маркетплейсы вызвали протест потребителей и бизнеса — они полагают, что критерии отбора написаны исключительно под Wildberries и угрожают конкуренции, пишет «Коммерсант» . Так, «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к замглавы Минцифры Максиму Паршину с просьбой изменить критерии для предустановки приложений для онлайн-торговли или полностью отказаться от этой инициативы.

Собеседники издания на рынке e-commerce уверены, что критерии «написаны под Wildberries», а сам маркетплейс остается фактически единственной компанией, которая инициативу поддерживает. По словам одного из источников, одним из аргументов Wildberries в поддержку предустановки стал тот факт, что в уже включенном в перечень приложении «Яндекса» встроен «Яндекс.Маркет».

В список программ для обязательной предустановки добавят еще четыре приложения С 1 марта 2022 года производителей могут обязать предустанавливать на смартфоны, планшеты и другую электронику еще четыре отечественных приложения, пишут «Известия». Речь об онлайн-магазине, программе по прослушиванию музыки, приложении для чтения книг, а также сервисе по проведению конференций.

В ОПИ отметили, что по текущим критериям доступ к предустановке получают только приложения агрегаторов, но не продавцов, а объем продаж может достигаться за счет существенной доли иностранной продукции, что не отвечает целям поддержки отечественных производителей. Навязывание конкретного агрегатора лишает бизнес стимула бороться за лояльность аудитории и грозит деградацией рынка, предупреждают в организации. В Российской ассоциации электронных коммуникаций считают, что предустановка станет «субсидией на маркетинговые расходы для конкретного игрока».

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что предустановка какого-либо софта в принципе может создать искусственные преимущества, обесценивает инвестиции игроков в развитие рынка и подрывает основы конкуренции. Вице-президент по связям с государственными органами «AliExpress Россия» Сергей Лебедев добавил, что в отрасли электронной коммерции уже более 80% рынка занимают российские компании, тогда как целью инициативы было предоставить конкурентные преимущества отечественным производителям софта в сравнении с иностранными.

В Wildberries заявили, что предустановку российского софта пытаются блокировать компании, которые боятся «открытого честного конкурса или не могут участвовать в нем из-за иностранных владельцев». Подобное давление на решения госведомств является незаконным и должно расследоваться, подчеркнул представитель площадки.