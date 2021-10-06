Российская компания Telwel в партнерстве с британским оператором связи Truphone начала продавать в России виртуальные сим-карты eSIM для оказания услуг в роуминге, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на представителя Telwel. Сервис позволяет приобрести eSIM Truphone только с пакетом интернет-трафика без голосовых услуг и СМС. Для регистрации eSIM требуется адрес электронной почты и имя. С помощью виртуальных сим-карт можно воспользоваться Интернетом за рубежом дешевле, чем обычным роумингом, отметили в компании.

Для того чтобы воспользоваться сервисом eSIM, необходимо иметь на смартфоне специальный встроенный чип. В России доступно более 20 моделей смартфонов Apple, Samsung и Huawei и около десяти планшетов Apple с поддержкой eSIM.

СМИ: в России предлагают создать единую систему хранения профилей eSIM Создание централизованной базы негативно отразится на развитии технологии, несет риски безопасности и приведет к монополизации рынка решений для eSIM, считают операторы.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что телефоны с eSIM не очень распространены, кроме того, тем абонентам, которые захотят пользоваться за границей и голосовой связью, выгоднее будет купить местную сим-карту или пользоваться роуминговыми услугами своего оператора.

Сейчас российские операторы продают eSIM в салонах по паспорту, а удаленно только с использованием Единой биометрической системы, с помощью авторизации через «Госуслуги» или усиленной квалифицированной электронной подписи, пояснила директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. Telwel продает не минуты разговора, а только интернет-трафик, отмечает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков. По его словам, компания не нарушает законодательство. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что закона по регулированию eSIM в России еще нет, поэтому новый сервис пока находится в серой зоне.