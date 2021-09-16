Мобильные операторы и Российский союз промышленников и предпринимателей предложили Минцифры уточнить правила предоставления бесплатного доступа к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсант» . Они считают, что абоненты, претендующие на услугу, должны подтвердить свое гражданство РФ, например, через единую систему идентификации и аутентификации. Также предполагается, что бесплатный доступ не должен действовать в роуминге, в том числе национальном. Кроме того, операторы хотят иметь возможность приостанавливать оказание услуг, если у абонента возникает долг сроком более чем два месяца. По их мнению, абонент также должен выразить активное согласие на бесплатный доступ, например, через кол-центр.

Введение нетарифицируемого доступа к социально значимым сайтам необходимо, чтобы при нулевом балансе пользователь оставался онлайн, отметили в Минцифры, добавив, что находятся в диалоге с отраслью и «готовы рассматривать предложения, если они не противоречат законодательству». Из данных на regulation.gov.ru следует, что Минцифры пока не учло ни одно из предложений.

«Доступный Интернет» имеет социальную направленность, поэтому следует предоставлять доступ к социально значимым ресурсам исключительно гражданам РФ, считают в «ВымпелКоме». Там добавили, что «для обеспечения качества пользовательского опыта получение этой услуги гражданином должно являться следствием его осознанных действий». Если перечень социально значимых сайтов, который еще не составлен, будет включать социальные сети, популярные интернет-ресурсы, то желающих получить к ним доступ окажется предостаточно, отметили в МТС. Сейчас, по оценке компании, на сетях крупных операторов связи общая доля трафика, который предположительно будет включен в «Доступный Интернет», составляет 20–25%, проект может обойтись им в 150 млрд рублей в год.

Президент подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам, передает ТАСС.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, иностранные граждане, которые приезжают в Россию, с высокой вероятностью захотят воспользоваться бесплатным доступом к сайтам. Операторы пытаются создать ограничения для использования бесплатного трафика, их требования справедливы, считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Бесплатный трафик способен перегрузить сети, инициатива властей также может привести к тому, что абоненты будут переходить на более дешевые тарифы с меньшим объемом трафика, что негативно скажется на выручке операторов, отметил эксперт.