• Российская валюта может продемонстрировать движение к уровню 80 рублей за доллар уже в апреле, когда сальдо текущего счета РФ станет отрицательным, а на рынок придет дополнительный объем нефти от Саудовской Аравии, пообещавшей нарастить добычу. Такой прогноз представлен в аналитическом обзоре Райффайзенбанка. Эксперты кредитной организации называют такой курс рубля равновесным при текущей стоимости нефти. Тем временем биржевой курс евро в ходе торгов 13 марта опустился ниже 81 рубля. На 14:49 мск котировки единой европейской валюты снижались на 2,525 рубля к уровню предыдущего закрытия, до 80,9875 рубля. Аналитики банка Goldman Sachs при этом прогнозируют, что курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за доллар в течение двух лет вернется к 61 рублю.

• Банк России в условиях сильной повышенной волатильности создал на своем сайте специальный раздел о мерах с целью стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов для финансовой системы и экономики. При этом регулятор отмечает, что сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014—2015 годах. Также на фоне повышенной волатильности валютного и фондового рынка вводятся временные (до 30 сентября 2020 года) регуляторные послабления для банков. Эти меры должны помочь в сложный период отраслям транспорта и туризма и стимулировать кредитование производителей медицинских товаров, спрос на которые вырос в последнее время.

• На фоне падения финансовых рынков доля граждан, которые покупают жилье в инвестиционных целях и чтобы сохранить свои деньги, в крупных городах может вырасти вдвое. Таковы прогнозы участников рынка. По их словам, стоимость жилья на фоне падения курса рубля и влияния объявленной ВОЗ пандемии коронавируса может вырасти на 20% до конца этого года. При сохранении курса рубля на нынешнем уровне цены на квартиры могут вырасти на 15%. Если ЦБ поднимет ключевую ставку, вырастет и стоимость проектного финансирования — это также будет способствовать подорожанию квартир.



• Прямо сейчас на московской площадке Omega Tsvetnoy Rooftop начинается 13-я церемония «Банк года», которую по традиции организует финансовый супермаркет Банки.ру. Мероприятие соберет лидеров финансовой отрасли. В этот вечер наградами будут отмечены самые яркие продукты, смелые и интересные решения, лучший клиентский сервис минувшего года. Со сцены будут объявлены победители в 19 номинациях, в числе которых «Банк года», «Банкир года», «Инвестиционная компания года», «Страховая компания года», «Микрофинансовая компания года» и другие. Следите за новостями!