На фоне падения финансовых рынков доля граждан, которые покупают жилье в инвестиционных целях и чтобы сохранить свои деньги, в крупных городах может вырасти вдвое. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на прогнозы участников рынка.

По словам генерального директора строительной компании «Перспектива» Михаила Иванова, стоимость жилья на фоне падения курса рубля и влияния объявленной ВОЗ пандемии коронавируса может вырасти на 20% до конца этого года. При сохранении курса рубля на нынешнем уровне цены на квартиры могут вырасти на 15%. Если ЦБ поднимет ключевую ставку, вырастет и стоимость проектного финансирования — это также будет способствовать подорожанию квартир, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его словам, росту цен также будут способствовать высокие темпы инфляции и увеличение стоимости зарубежных строительных и отделочных материалов из-за скачков валют. В целом застройщики вряд ли смогут поднять стоимость более чем на 15%, считает Колочинский. Также из-за возможного повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотечных кредитов.

По словам управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, пока еще низкие ставки могут спровоцировать скачок спроса на недвижимость — граждане будут стараться максимально быстро совершить сделки, чтобы сохранить свои средства. Самую заметную выгоду смогут получить покупатели жилья бизнес-класса, которое также подорожает примерно на 15% по итогам 2020-го, полагает он.

По прогнозам директора федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, доля граждан, которые покупают жилье в инвестиционных целях, в общем объеме продаж может вырасти в два раза — с нынешних 8% до 16%. Речь идет о крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень. Самые ликвидные квартиры — однокомнатные в крупных городах — смогут принести доход покупателям до 30–40% за три года, считает он.

Доля инвестиционных покупателей при стабильной экономике составляет в среднем 5%. В ближайшее время она может вырасти до 15–20%, спрогнозировала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.