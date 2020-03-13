Курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за доллар в течение двух лет вернется к 61 рублю, считают аналитики банка Goldman Sachs. В своем обзоре они также прогнозируют, что в ближайшие полгода цены на нефть останутся на уровне 30 долларов за баррель, но постепенно за два года вырастут до 60 долларов за баррель. При этом в течение года рубль может укрепиться до 68 рублей за 1 доллар.

По оценке аналитиков, инфляция в России останется значительно ниже 4% и замедлится до менее чем 3% в 2021 году.

«Мы все еще ожидаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, но, скорее всего, регулятор сохранит ее на том же уровне до середины года», — отмечают в Goldman Sachs.

После развала сделки ОПЕК+ цены на нефть резко упали до уровня 30 долларов за баррель, потянув за собой рубль, который опустился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро.