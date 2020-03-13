Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы, но счел целесообразным провести в пятницу, 13 марта, аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте регулятора.

«Принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 13 марта 2020 года, аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Банк России сохраняет лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» на повышенном уровне 5 млрд долларов США.

Банк России сообщает, что продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финановых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития.

На этой неделе, учитывая высокую волатильность на финансовых рынках, регулятор уже проводил аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей. Это сдержало возможный рост рыночных ставок относительно ключевой ставки Банка России, отмечалось в материале регулятора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за февраль .

