Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что Россия и мир, скорее всего, стоят на пороге нового кризиса, передает РИА Новости.

«Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — предупредил он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам, где обсуждались поправки в федеральный бюджет.

В предыдущий кризис 2008 года, по словам Кудрина, драйвером роста мировой экономики был Китай, но сейчас ситуация иная, поскольку КНР сама сильно пострадала от коронавируса.

«Очевидно, что темпы роста, запланированные в этом году — 1,9% <...> — недостижимы. Если цена на нефть будет около 35 долларов, как сегодня, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может быть даже отрицательный эффект», — сказал глава Счетной палаты.

При этом Кудрин выразил надежду, что цена на сырье будет выше — около 40—45 долларов за баррель.

«Что ставит наш рост около нуля или с небольшим положительным значением. Соответственно, это повлияет на инфляцию — инфляция может вырасти до 6% или даже больше», — добавил он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.

Кудрин отметил, что финансовые прогнозы по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля сегодня уже не могут восприниматься как реалистичные. Соответственно, и бюджет на их основе формировать не получится.

Кудрин назвал прогноз правительства в отношении бюджета «безнадежно устаревшим» Он подчеркнул, что цена нефти 57,7 доллара за баррель, которая берется за основу, и курс рубля 63,9 рубля за доллар уже не будут реальными значениями.

«Нужно исходить из новых реалий, и, конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году», — уточнил он.

Рост российской экономики в текущем году при нынешнем уровне цен на нефть будет околонулевым, считает глава Счетной палаты. При этом выпадающие доходы бюджета при курсе доллара в 72 рубля составят около 3 трлн рублей, а дефицит — чуть меньше 2% ВВП.



Также Кудрин отметил, что страна в этом году может столкнуться с ростом бедности, несмотря на принимаемые властями меры по ее снижению.