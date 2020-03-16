Фондовые торги в РФ открылись заметной просадкой ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на 10:08 мск индекс Мосбиржи снизился на 2,82% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, составив 2 250,99 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени ушел в минус на 3,18% — к отметке 960,18 пункта.

«Негативным фактором для нашего рынка является высокий темп роста числа заболевших в стране. Правильные и упреждающие меры по борьбе с заболеванием, принятые российским правительством, скорее всего, не позволят развиваться коронавирусу по итальянскому сценарию, но реакция рынков на приход эпидемии в Россию может последовать в ближайшие дни», — отмечает в числе прочего в своем комментарии, распространенном перед началом торгов, аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Правительство вводит полный онлайн-мониторинг ситуации в экономике Михаил Мишустин поручил до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий в связи с коронавирусом.

«В рамках предстоящей недели основным фактором, определяющим отношение инвесторов к высокорисковым активам, останется ситуация с распространением коронавируса за пределами Китая, — согласен главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Сохранение высоких темпов заражения по всему миру заставляет инвесторов пересматривать оценки влияния инфекции на мировую экономику, что ведет к дальнейшему сокращению рисковых активов в портфелях и замещению их активами-убежищами».

Зварич уточняет, что в последние дни темпы роста количества заболевших за пределами Китая ускорились. «При этом правительства продолжают активно разрабатывать и внедрять меры по стимулированию экономики, а центробанки смягчают денежно-кредитную политику. Так, в воскресенье Федеральная резервная система США снизила ставку до диапазона 0—0,25% (снижение на 150 базисных пунктов) и объявила программу количественного смягчения. При этом (глава ФРС) Джером Пауэлл указал, что лимит для данного раунда количественного смягчения не определен», — напоминает аналитик.