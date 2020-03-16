Правительство РФ будет вести полный онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране в связи с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве, передает ТАСС.

«Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров», — сказал Мишустин.

Резерв на первоочередные мероприятия по поддержке экономики и граждан в условиях распространения коронавируса в РФ составит 300 млрд рублей.

«Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 миллиардов рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий», — сказал глава правительства.

Правительство расширит программы льготного кредитования бизнеса. Мишустин также поручил с 17 марта отменить любые ограничения для движения транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов. Речь идет о мерах поддержки отрасли торговли, позволяющих сформировать достаточно надежный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач.

Также премьер сообщил, что компании в сферах туризма и авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом получат отсрочку в выплате налогов, эта мера впоследствии может быть расширена и на другие отрасли.



СМИ узнали о возможных мерах правительства по борьбе с коронавирусом Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в субботу провел совещание по экономической ситуации.

Мишустин попросил крупные корпорации подключить свои ресурсы для противодействия распространения коронавируса.



«Зеленый коридор» будет на месяц запущен на таможне с 17 марта для товаров первой необходимости, закупаемых торговыми сетями.

Правительство выстроит систему онлайн-оповещения граждан, в том числе в социальных сетях, о развитии ситуации с распространением коронавируса, добавил премьер-министр.

«В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации. Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону о числе заболевших, о тех, кто выздоровел», — сказал Мишустин.

Премьер-министр также поручил в понедельник обеспечить особый порядок оплаты больничных гражданам, находящимся на карантине, и стимулирующие выплаты медработникам, работающим над профилактикой распространения коронавируса. Вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову поручено «создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом».



Мишустин поручил до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий в связи с коронавирусом.

