Банки в январе — феврале 2020 года выдали физическим лицам 2,83 млн кредитов наличными на общую сумму 782,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выдач выросло на 21%, а объем — на 23%. Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Средняя сумма кредита наличными за отчетный период составила 275,8 тыс. рублей, что на 5,5 тыс. больше, чем годом ранее. Средний срок кредита вырос с 36 до 38 месяцев, а полная стоимость кредита в среднем уменьшилась на 0,4 процентного пункта, с 17,1% до 16,6%.

«Банки сместили акцент на кредиты наличными, поскольку в этом сегменте есть возможность нарастить кредитный портфель с высоким уровнем доходности. В итоге кредиты наличными оказались единственным сегментом необеспеченного кредитования, который в 2020 году показал рост», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.