Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 1,28 рубля по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 1,66 рубля. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 81,11 рубля (плюс 1,1 рубля). Курс евро на 10:10 мск равнялся 87,07 рубля (плюс 1,67 рубля).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в понедельник утром российская валюта в паре с долларом вновь заберется выше отметки 80.

«Первой целью движения по паре станет район 83, откуда на прошлой неделе прошла легкая коррекция. Если падение нефтяных цен не приостановится, а поводов для этого не видно, то в самой обозримой перспективе рубль быстро уйдет в район исторических минимумов — это 86 рублей за доллар», — пояснял Антонов.

«Мы ожидаем, что сегодня на открытии рубль может снова подешеветь либо показать разнонаправленную динамику. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 79—81 рубль и по курсу евро — в 84—86 рублей», — сообщала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.