Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 80,24 рубля, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 1,01 рубля, курс составил 86,41 рубля.

С начала торгового дня было проведено более 67 тыс. сделок с долларом на общую сумму 3,4 млрд долларов и порядка 8 тыс. сделок с европейской валютой на 238,5 млн евро.

Курсовые диапазоны составили 79,41—81,5 рубля за доллар и 85,55—87,43 рубля за евро.

«Во второй половине дня ситуацию на внешних рынках чуть улучшило сообщение о том, что ФРС будет осуществлять программу QE в безлимитном объеме (ранее — до 700 миллиардов долларов), однако в целом новость позволила лишь сократить потери индексов на рынке США и не смогла вернуть в положительную зону… большинство валют на рынках EM. На российском рынке доллар на короткое время также оказывался чуть ниже 80 рублей, однако далеко не отходил от данной отметки», — заметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Делая базовую ставку на положительную коррекцию в нефти, мы закладываем сползание доллара дальше в диапазон 77—79, а евро — 84—85 рублей. Однако остается немалая вероятность того, что потенциал девальвации не исчерпан. В этом случае мы можем ожидать доллара в диапазоне 83—86, а евро — 88—92», — дает прогноз аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.