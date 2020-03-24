Абсолют Банк ввел специальную программу реструктуризации ипотеки для клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении из-за эпидемиологической обстановки с начала марта. Программа включает в себя ипотечные каникулы на срок до трех месяцев, оформить их можно дистанционно через интернет-банк, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Если заемщик потерял работу или его финансовое положение резко ухудшилось из-за ухода в неоплачиваемый отпуск, потери дохода из-за приостановления деятельности предприятия, а также при утрате трудоспособности из-за болезни или карантина, то может оперативно оформить ипотечные каникулы. Для этого следует иметь под рукой документы, подтверждающие временные проблемы: например, больничный, приказ о переводе сотрудников в неоплачиваемый отпуск и т. д. Кредитные каникулы для оплаты основного долга и процентов предоставляются на срок до трех месяцев», — говорится в релизе.

Заявление на ипотечные каникулы можно оформить дистанционно: через интернет-банк «Абсолют Online» и мобильное приложение банка «Абсолют Mobile». Форма заявления и инструкция есть на сайте банка.