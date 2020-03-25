Курскпромбанк предлагает вклад «Весенний».

Срок депозита составляет 366 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 181-й день — 5,25%, со 182-го по 271-й день — 5,65% и с 272-го по 366-й день — 6,25%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,6% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей.

Дополнительные взносы возможны в течение первого месяца срока действия вклада суммами от 1 тыс. рублей.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора со 181-го дня выплаченные проценты не пересчитываются. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.