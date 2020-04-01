Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса могут недополучить от 200 млрд до 2,3 трлн рублей страховых взносов (от 2,5% до почти 30% поступлений страховых взносов в 2019 году), пишут «Ведомости» , ссылаясь на экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

Ежемесячные страховые выплаты в фонды уже начали сокращаться с марта 2020 года, на фоне снижения выплат расходы на пособия по безработице, в том числе в связи с его увеличением, напротив, растут, при этом возможности компенсировать потери внебюджетных фондов из-за дефицита федерального бюджета ограничены; число работников может сократиться на 2,6—10,2 млн человек. Будет сокращаться и фонд оплаты труда, что приведет к снижению страховых взносов на сумму от 33 млрд до 130 млрд рублей; если сокращаться будет и число рабочих мест, и фонд оплаты труда параллельно, ежемесячные страховые взносы могут снизиться на сумму от 65 млрд до 260 млрд рублей.

Если рынок труда и фонд оплаты труда параллельно сократятся сразу на 20%, а восстановятся только за девять месяцев, потери социальных фондов могут превысить 2,3 трлн рублей; если сокращение рынка труда и фонда оплаты труда произойдет только на 5% и на восстановление экономики уйдет три месяца, фонды не получат до 200 млрд рублей; еще 15 млрд рублей ежемесячно фонды будут терять из-за снижения ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%.

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По мнению экспертов, компенсировать потери можно разными способами – за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) или средств от выпуска целевых облигаций Минфина, также можно ввести более гибкий пенсионный возраст для сокращаемых работников – дать им право выйти на пенсию раньше, сохранив при этом фактически накопленные пенсионные права, или отменить пониженную ставку для относительно высоких зарплат; есть и более радикальные варианты: напрямую финансировать расходы на здравоохранение из федерального бюджета, что приведет к фактическому отказу от обязательного медицинского страхования, или финансировать с помощью бюджета фиксированную пенсионную выплату.