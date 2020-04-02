ВТБ запустил чат-бот для пользователей интернет-банка и клиентов сегмента «Привилегия» в мобильном приложении, следует из сообщения банка.



Ранее данный сервис был доступен розничным клиентам только в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Робот обрабатывает типовые запросы и оказывает круглосуточную онлайн-поддержку.

«С помощью чат-бота в веб-версии «ВТБ-Онлайн» клиенты в любое удобное время могут получить всю необходимую информацию по основным вопросам обслуживания: узнать задолженность по кредитной карте, лимит снятия наличных, реквизиты и баланс карты, сумму для полного досрочного погашения кредита и многое другое. В задачи сервиса входит навигация пользователя по интернет-банку», — говорится в релизе.

Чат-бот в мобильном приложении для сегмента «Привилегия» также готовит ответы на часто задаваемые вопросы. Если он не сможет проконсультировать клиента, то переведет его на общение с оператором.