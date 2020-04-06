Утвержденный правительством РФ максимальный размер ипотечного кредита отсекает возможность получения кредитных каникул для значительной доли ипотечных заемщиков, причем из программы практически полностью исключаются заемщики из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом предупредили в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги».

Правительство РФ 3 апреля 2020 года утвердило максимальные размеры кредитов, при которых заемщик получает право обратиться в банк с требованием об изменении условий договора. В частности, по ипотечным кредитам ограничение установлено в размере 1,5 млн рублей.

В НКР указывают, что по итогам 2019 года средний размер ипотечного кредита по стране был почти на 50% больше введенного ограничения — 2,2 млн рублей. При этом в Москве, которая является лидером по числу выданных ипотечных ссуд (6% в 2019 году), средний чек составил 4,8 млн рублей. Вдвое превышает максимальный лимит в 1,5 млн рублей и средний чек в двух других крупнейших ипотечных регионах: Московской области (3,4 млн) и Санкт-Петербурге (3 млн рублей).

«Но и в других субъектах РФ средние суммы ипотеки отличаются в большую сторону. Разница не превышает 10% лишь в десятке регионов, совокупная доля которых в выдаче составляет около 10%», — отмечают в НКР.

В наибольшей степени соответствуют параметрам ипотечных каникул жители Челябинской области: средний размер кредита — 1,5 млн рублей, доля региона в выданной ипотеке — 3%. Под условия программы может попасть и значительное число заемщиков в Кировской области, Марий Эл, Вологодской, Курганской областях, Алтайском крае. Каникулы будут доступными в основном в регионах с небольшим размером приобретаемого жилья: максимум две комнаты и площадь порядка 50 кв. м.

Вместе с тем примерно в трети субъектов РФ средний размер ипотечного кредита превышает 2 млн рублей. На такие регионы в 2019 году пришлось почти 37% от всего числа выданных ипотечных кредитов.

В свою очередь Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что от кредитных каникул, объявленных президентом России, будет «отрезана» почти треть потребительских займов и две трети ипотечных. Данные НБКИ приводит РБК , напоминая, в частности, что на каникулы смогут претендовать заемщики с потребительским кредитом в размере не более 250 тыс. рублей. Пороговое значение по автокредитам — 600 тыс. рублей, по кредитным картам — 100 тыс. рублей. Рассчитывать на каникулы также смогут индивидуальные предприниматели, взявшие необеспеченные займы на сумму до 300 тыс. рублей.

Как следует из статистики НБКИ, обрабатывающего данные более чем 4 тыс. кредиторов, в феврале 2020 года доля потребительских кредитов размером до 250 тыс. рублей составляла 71,5% от всех кредитов. Больше всего кредитов выдано в категории до 100 тыс. рублей (53%). Кредиты размером от 250 тыс. до 500 тыс. и от 500 тыс. рублей составляют 16,2% и 12,3% от всех кредитов соответственно.

Карты с лимитом до 100 тыс. рублей составляют 76,2% от всех кредитных карт. На ипотечном рынке и вовсе только около трети кредитов (32,4%) подпадают под действие каникул. Кроме того, под критерии правительства попадает менее половины автокредитов. Кредиты на сумму до 600 тыс. рублей составляют 41% от всех займов.

По данным Центрального банка на 1 сентября, полученным от трех разных БКИ, всего в России насчитывалось около 220 млн потребительских ссуд, ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт.

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Более 75% имеющих потребительский кредит жителей российских регионов смогут воспользоваться кредитными каникулами, однако в Москве такую возможность будут иметь не более трети заемщиков с учетом установленного предельного размера кредита, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«В Московском регионе средняя сумма выдаваемого потребительского кредита (без учета POS-кредитов) уже несколько лет превышает 350 тыс. рублей. Исходя из средних сумм остатка потребительских кредитов в Московском регионе воспользоваться реструктуризацией смогут не более трети заемщиков, а в регионах — более 75%», — заявили эксперты.

При этом с кредитными картами ситуация складывается лучше: более 87% держателей кредитных карт в стране соответствуют критерию ограничения по сумме лимита кредитной карты. «Этот показатель незначительно варьируется при рассмотрении московской агломерации и регионов страны», — уточнили в бюро кредитных историй.

Самым проблемным видом кредита для москвичей с точки зрения возможности реструктуризации кредита из-за коронавируса является ипотека, отметили эксперты. «Данному критерию в Москве соответствуют менее 15% потребителей, а в регионах — около 72%», — указали в «Эквифаксе».



Свои расчеты представило также Национальное рейтинговое агентство, в том числе по влиянию кредитных каникул на показатели банков.

По данным НРА, суммарная величина портфеля кредитов, затронутая кредитными каникулами, составит около 2,8 млрд рублей, или около 14% суммы выданных кредитов физическим лицам и МСП.

В секторе кредитования малого и среднего предпринимательства кредитные каникулы затронут около 20% кредитного портфеля и распространятся на объем кредитов около 1 трлн рублей. «Предоставление каникул не повлияет на прибыль банков, так как проценты продолжат начисляться, но объем недополученной банками ликвидности может составить 38—47 млрд рублей. Поскольку более 70% кредитного портфеля сконцентрировано в топ-30 банков, обладающих существенным запасом ликвидности, существенного воздействия этот объем на состояние ликвидности банковской системы не окажет. Недополученная ликвидность за пределами топ-30 составит около 10—13 млрд рублей. Возможны потери прибыли из-за повышения операционных расходов, связанных с администрированием каникул», — говорится в материале.

В секторе необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных кредитов кредитные каникулы затронут около 15% и 5% соответствующих кредитных портфелей и распространятся на объем кредитов около 1,8 трлн рублей. «Объем недополученной ликвидности может составить около 100 млрд рублей, однако недополученная ликвидность за пределами топ-30 банков невелика и составит около 12—15 млрд из-за высокой концентрации портфеля (88% кредитов выдано топ-30 банками). Кредитные каникулы предусматривают начисление процентов в размере двух третей от средней ставки по аналогичным видам потребительских кредитов и повысят операционные расходы банков. Мы оцениваем потери прибыли банков в этом сегменте дополнительно в 40—50 млрд рублей», — указывают в НРА.