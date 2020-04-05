Сбербанк рекомендует обращаться за кредитными каникулами только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как замечают в банке, в настоящее время по программам реструктуризации банка наблюдается тенденция к массовому обращению за льготным периодом граждан при отсутствии документального подтверждения ухудшения финансовой ситуации. Это означает, что лишь каждая десятая заявка на реструктуризацию подтверждена официальным документом, уточняется в релизе.

«Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке. Именно поэтому мы советуем не торопиться с подачей заявки, так как нет повода для беспокойства: нерабочие дни продлены до начала мая, а банк обязательно рассмотрит все поступившие заявки. У наших клиентов есть достаточно времени для того, чтобы принять взвешенное решение о необходимости получения кредитных каникул», — поясняет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

При этом банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика, которую необходимо обсуждать с банком. Информация о программах реструктуризации есть на сайте банка.



Напомним, закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля 2020 года. Согласно закону, кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявителям нужно будет предоставить их в банк в течение 90 дней.



Кроме того, кредитные каникулы, в соответствии с законом, предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: