Банк «Александровский» ввел новый вклад — «Черника 2020».

Депозит открывается на сумму от 30 тыс. рублей на три или шесть месяцев. Процентные ставки составляют 6,1% и 6,3% соответственно. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Оформить вклад можно в период с 13 апреля по 1 июля.

Также банк повысил ставки по действующим депозитам в рублях. Увеличение составило 0,2 процентного пункта.

«Максимум» (от 30 тыс. рублей) можно оформить под 5,7—6,4% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«Перспектива» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 4,85—5,35%.

Доходность «Комфорта» (от 100 тыс. рублей) составляет 4,35—4,85%, а «Капитала» (от 3 млн рублей) — 5,45—5,85% годовых.

Три вышеперечисленных вклада — пополняемые. Проценты по ним ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Минимальный срок размещения денежных средств в депозиты — три месяца, максимальный — два года.