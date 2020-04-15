Доля ипотечных кредитов в РФ, которые подпадают под лимиты для получения заемщиками кредитных каникул в соответствии с последними поправками правительства, составляет 65,54%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

Как напоминают в НБКИ, сейчас в регионах РФ максимальный размер ипотечного кредита, с которым заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, составляет 2 млн рублей, при этом ипотечные заемщики Москвы могут претендовать на кредитные каникулы при размере кредитов до 4,5 млн рублей, а для граждан с аналогичными кредитными обязательствами из Московской области, Санкт-Петербурга и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, максимальная сумма составляет 3 млн.

Изначально был установлен единый лимит в 1,5 млн рублей.

В НБКИ указывают, что в подавляющем большинстве регионов РФ доля ипотечных заемщиков, подпадающих под новые условия кредитных каникул, превышает 50%. Самые большие доли заемщиков, которые могут претендовать на кредитные каникулы, зафиксированы в регионах ДФО: Бурятии (89,8%), Забайкальском крае (86,9%), Еврейской автономной области (85,9%), а также в Амурской (85,1%) и Магаданской (82%) областях.

Наименьшие доли заемщиков, имеющих возможность получить льготный период, отмечены в малонаселенных Ямало-Ненецком (29,9%), Ненецком (35,9%) и Ханты-Мансийском (36,3%) автономных округах. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля таких заемщиков составляет 64,9%, 56,4% и 67,9% соответственно.

ОКБ: кредитные каникулы по новым лимитам смогут взять более 73% ипотечных заемщиков Правительство своевременно отреагировало на необходимость увеличения лимитов по ипотеке для выхода на кредитные каникулы, отмечают в ОКБ.

«Введение кредитных каникул — чрезвычайно важный и полезный инструмент социальной защиты заемщиков, позволяющий им получить «кредитную передышку» в кризисной ситуации, — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — При этом стоит отметить, что новые условия доступа к кредитным каникулам позволили охватить две трети всех заемщиков с ипотечными кредитами в стране».



По состоянию на 1 марта 2020 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 100 млн заемщиков, которую передают в бюро свыше 4 тыс. кредиторов.