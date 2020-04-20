ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса. Об этом в банке объявили в понедельник.

«ВТБ первым из банков начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам. Банк провел пилотные сделки на сумму 2 млрд рублей», — говорится в релизе.

Напомним, ранее стало известно, что программа беспроцентных кредитов на цели выплаты заработной платы, изначально рассчитанная на малые и микропредприятия, в соответствии с поручением президента будет расширена на средние и крупные компании.

Программу выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты планируют расширить По поручению президента РФ Владимира Путина, 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями «ВЭБ.РФ».

ВТБ предоставляет предприятиям кредиты на выплату зарплаты на срок от шести месяцев до года. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период — 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного правительством.



«В рамках поддержки малого и микробизнеса ВТБ уже принял более 1,6 тысячи заявок на сумму более 4 миллиардов рублей. Сейчас к работе в этом направлении мы приступили и с клиентами из среднего бизнеса», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.