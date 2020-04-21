Существующий кризис не является банковским, банкам ничего не угрожает, но они будут ощущать его последствия, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» .

«Этот кризис — не банковский, уже много раз об этом сказали, он все-таки начинается с пандемии, продолжается на экономике и заканчивается банками. Да, банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут третьими в этой цепочке. И этот период времени — не тот, когда нужно помогать банкам», — пояснил он.



По словам Грефа, сейчас то время, когда нужно помогать людям, и в первую очередь — малым и средним предприятиям. «Сегодня банкам ничто не угрожает, на горизонте — конец года, при длительном продолжении этого сценария, в котором мы сегодня находимся, вполне возможно, целому ряду банков потребуется такая помощь, потому что это может перерасти в сложную ситуацию в банковском секторе, но это не касается Сбербанка», — заявил он.

Глава Сбербанка напомнил, что ранее был опубликован прогноз Международного валютного фонда: падение ВВП в России — минус 4,5—5%. «И это мы видим сегодня как базовый сценарий. Я не думаю, что можно вообще обсуждать какие-то драматические последствия», — отметил Греф.