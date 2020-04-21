Власти не могут изымать и использовать средства вкладчиков, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» .

«Такая ситуация невозможна. К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории, в советский период времени, и, я думаю, в том числе эта ситуация создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт. Честно сказать, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что сейчас никаких условий для этого не существует. Сейчас с точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на порядок лучше выглядим, чем даже самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать, это совершенно бессмысленно, и это невозможно», — пояснил Греф.

По его словам, заморозка вкладов или насильственный перевод из одной валюты в другую также невозможен, так как у государства есть огромные ресурсы. «Первый ресурс — это Фонд национального благосостояния, которого, не снижая размеры нашего бюджета, при нынешних ценах на нефть, при нынешней ситуации хватит как минимум еще на несколько лет. Государство сможет выполнить при этих запасах все свои обязательства», — сообщил глава Сбербанка.

Также, по его словам, в отличие от 1998 года, когда долг к ВВП превышал 100%, сегодня у государства долг — 14,9% ВВП. «Мы с точки зрения объема государственного долга к ВВП — одна из самых благополучных стран в мире. Среди стран развивающихся следующая после нас, если мне не изменяет память, — Мексика: у нее 27 процентов к ВВП. У нас — 14,9. Это означает, что государству нужно привлечь достаточно большие деньги на покрытие собственных нужд и обязательств. Это второй резерв. Третий, если говорить о тревогах, которые испытывают люди по поводу валюты, — никогда в истории России и Советского Союза у страны не было таких золотовалютных резервов, которые есть сегодня», — заявил Греф.