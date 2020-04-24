Банк России существенно понизил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2020—2022 годы, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора 24 апреля.

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 году снижена до 27 долларов за баррель c 55 долларов, в 2021 году — с 50 до 35 долларов и в 2022-м — с 50 до 45 долларов.

Напомним, на этой неделе расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, доходила до минусовых значений. Это стало следствием ухода в область отрицательных значений стоимости майского фьючерса на нефть марки WTI — в моменте она оказывалась ниже минус 40 долларов за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.

По мере приближения даты экспирации майских фьючерсов на нефть марки WTI (21 апреля) котировки американской нефти рухнули на фоне активных продаж участников, рассказывали эксперты. Продавцы были вынуждены продавать нефть в убыток, рассчитывая на восстановление цен в ближайшие месяцы. Следующий контракт WTI с поставкой в июне закрылся около уровня 21 доллар за баррель. Это свидетельствует о позитивном взгляде участников рынка, которые ожидают восстановления сырьевых цен через несколько месяцев, сообщили эксперты.

Сделка ОПЕК+ начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов. В начале апреля 23 крупнейших производителя сырья договорились добровольно ограничить производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки на май и июнь с целью стабилизации нефтяного рынка. С июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн баррелей в день, а с января 2021 года по апрель 2022-го — 5,7 млн баррелей в сутки. Помимо стран ОПЕК+ еще десять стран — производителей сырья сообщили о готовности участвовать в балансировке рынка.