ЦБ снизит с 27 апреля ставку по кредитам регулятора, направленным на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), с 4% до 3,5%. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

«В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о том, что с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до 3,50 процентов годовых», — отмечается в сообщении.

Снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов в рамках данного механизма с совокупным лимитом 500 млрд рублей.