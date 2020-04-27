Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи, где частично учтены пожелания операторов связи по отсрочке исполнения норм «закона Яровой» — ежегодное увеличение размеров хранилищ предлагается отложить на год, пишет «Коммерсант» . Также предлагается исключить из расчета емкости видеотрафик, потребление которого выросло в связи с пандемией. Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд рублей за пять лет на каждого. Им могут предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности и дать отсрочку до конца 2020 года по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей.

По словам представителей операторов, пока сети справляются с нагрузками, но это результат масштабной стройки, которая, несмотря на пандемию, идет полным ходом. Инфраструктура требует усиления мощности, особенно в локациях, где резко вырос трафик, поэтому «жизненно важны» меры поддержки. Господдержка позволила бы перераспределить инвестиционные ресурсы с реализации регуляторных требований на поддержку развития сетей и расширение инфраструктуры, отметили операторы.

В части IT-бизнеса Минкомсвязь предлагает до конца 2020 года отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить уплату НДФЛ, а также обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов. Также предлагается запустить программу льготного кредитования IT-компаний и производств, внедряющих отечественные решения, выдавать гранты институтам развития разработчиков программных решений и субсидировать спрос на их продукцию. Другое предложение отрасли — до конца 2020 года наделить работодателя правом снижать зарплату сотрудникам на уровень до 20% либо отпускать их в вынужденный отпуск со снижением зарплаты на 50% — в направленный в правительство вариант мер поддержки не вошло.

Без мер поддержки сокращение российского рынка программного обеспечения может достигнуть 30%, что даст снижение выручки IT-компаний с 1,2 трлн до 700–800 млрд рублей в 2020 году, следует из оценок представителей отрасли в пояснительной записке к мерам поддержки.