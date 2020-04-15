В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой», пишет «Коммерсант» . Это следует из проекта поручений, разработанного Минкомсвязью на основе предложений отрасли. Так, предлагается отложить на два года ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15% и исключить из расчета емкости видеосервисов, поскольку из-за роста потребления такого трафика в период самоизоляции операторам придется нести дополнительные расходы.

Согласно «закону Яровой», с 1 июля 2018 года операторы должны хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. На исполнение закона ежегодно приходится 10—20% капитальных затрат операторов, оценивают в PwС.

Для поддержки отрасли предлагается еще целый ряд мер, включая снижение втрое платы за использование частот до конца 2020 года и отсрочку по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости. Речь идет также о снижении до 14% взносов в фонды страхования до конца 2020 года и обеспечении операторов льготным кредитованием. Госдуме могут рекомендовать принятие законопроектов о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, следует из проекта предложений.

По мнению операторов, в текущих экономических условиях необходимо существенное сокращение или временное освобождение от расходов на выполнение регуляторных обязательств. Это не потребует затрат федерального бюджета, но позволит операторам высвободить существенные средства, которые они смогут направить на поддержание стабильной работы Сети. Также Интернет и голосовая связь стали единственными способами коммуникации и ведения бизнеса. Обсуждаемые меры позволят частично компенсировать возникшие дополнительные затраты, вызванные дополнительным масштабированием сети компаний и снижением курса рубля. В условиях пандемии важно не допустить снижения пропускной способности сетей, в том числе для экстренных служб, пояснили представители операторов.