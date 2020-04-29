Россияне боятся за жизнь и здоровье своих близких больше, чем за свои собственные, а «тотальной изоляции» — сильнее, чем заболеть COVID-19, свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

Распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира обеспокоены 85,5% россиян.

Самый сильный страх наибольшей части респондентов (11,2%) — болезнь и/или смерть их родственников от коронавируса, главным образом родителей, бабушек и дедушек. Заболеть или умереть сами боятся почти вдвое меньше — 6,4%.

Примерно каждый десятый респондент (10,8%) обеспокоен риском роста цен на продовольствие и товары первой необходимости. 9% опрошенных опасаются, что заболеют их дети, 8,1% — что Россия и мир погрузятся в глобальный кризис, 7,8% — что российская медицина окажется неспособна оказать помощь заболевшим.

В ходе опроса 7,6% респондентов выразили недоверие поступающей информации о степени распространения вируса, заболеваемости и смертности в России. 7% боятся, что во время либо по окончании пандемии они останутся без работы и/или дохода.

«Тотальной изоляции» — введения властями полного запрета на выход из дома — опасаются 6,9%. Также выяснилось, что 5,6% боятся исчезновения лекарств из аптек, 4,8% — пустых полок в магазинах, 4,2% — что лекарство от вируса не появится; 4,1% признались в боязни оказаться в изоляции в больнице.

У 3,7% респондентов есть «иные» страхи. Наименьшая доля опрошенных (2,8%) переживают, что могут лишиться возможности ездить за рубеж в отпуск и/или встречаться с друзьями и родственниками за границей.

На вопрос о том, какие опасения сильнее — страх коронавируса или обвала рубля и ухудшения экономической ситуации в стране в связи с принимаемыми мерами по сдерживанию распространения вируса, — относительное большинство респондентов (31,2%) ответили, что больше боятся вируса, тогда как обвала рубля и ухудшения экономической ситуации опасаются 16,8% опрошенных.

При этом 28,2% респондентов указали, что обеспокоены распространением вируса и ухудшением экономики в одинаковой степени. Еще 22,4% не боятся ни того, ни другого.

Наибольшая доля россиян, опасающихся распространения коронавируса сильнее, чем ухудшения экономики или обвала рубля, зафиксирована в Бурятии (65,4% против 3,8% считающих главными экономические угрозы), Псковской (54,3% против 10,9%), Иркутской (45,5% против 13,6%), Ленинградской (50% против отсутствия тех, кто больше боится экономических последствий, и 10% опасающихся одинаково сильно и вируса, и ухудшения экономического положения) и Тюменской (46,9% против 0% и 34,4% соответственно) областях.

Россиян, обеспокоенных обвалом рубля и ухудшением экономической ситуации сильнее, чем распространением вируса, оказалось больше в трех регионах: Санкт-Петербурге (33,3% против 22,2% опасающихся непосредственно вируса), Москве (32,4% против 18,9%) и Ставропольском крае (27,7% против 24,6%).



В исследовании страхов и финансового поведения россиян в условиях пандемии COVID-19 приняли участие 1 508 респондентов из всех федеральных округов РФ, в том числе 49,3% составили мужчины и 50,7% — женщины. 29,8% респондентов — молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, 28,1% — респонденты в возрасте 30—49 лет, 14,3% — в возрасте 50—59 лет, 27,9% — от 60 лет.