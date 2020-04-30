Российская промышленность в апреле 2020 года «в полной мере почувствовала «холодное дыхание» вирусного кризиса» и последствия ограничительных мер, говорится в материалах Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, основанных на опросе предпринимателей. Об этом пишет РБК .

Так, падение спроса на промышленную продукцию в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением инфекции, оказалось сопоставимо с уровнем 2008 года. По данным экспертов, в 2008 году после снижения спроса в сентябре к кризисному пункту оно достигло 60 пунктов. В апреле текущего года снижение уже составило 45 пунктов.

Вслед за спросом резко снизилось производство продукции, говорится в материалах института. Показатель потерял сразу 50 пунктов за апрель 2020-го. Также зафиксировали резкое сокращение персонала. При этом на недостаток сотрудников пожаловались только 6% предприятий, что стало минимальным показателем со времен дефолта 1998 года.