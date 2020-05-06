• Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков. Об этом сообщили представители банков и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Так, в апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 процентных пунктов до 60%, подсчитали в НАПКА. Год назад 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, в апреле их стало 30%, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов.

• Власти России могли бы разбрасывать деньги с вертолета, если бы рубль был мировой резервной валютой, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». По его словам, сейчас необходимо помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года, отметил Силуанов. Он пояснил, что списание долгов не самый лучший метод. Силуанов также назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой для России.

• Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, задолженность за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) может заметно вырасти, прогнозируют эксперты. По оценкам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, задолженность по итогам 2020-го может достичь 1,6 трлн рублей. Общий долг за ЖКУ в стране увеличится в большей степени за счет юридических лиц и промышленных предприятий, которые испытывают финансовые трудности. По итогам 2019 года общая сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги в России достигла 1,39 трлн рублей.

• Режим самоизоляции, введенный в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, после 12 мая смягчаться не будет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе совещания он сказал, что ситуация в столице позволяет властям города разрешить работу всех промышленных предприятий и строек, однако сфера услуг по-прежнему останется под жесткими ограничениями.