В группе Россельхозбанка начала работу лизинговая компания — ООО «РСХБ Лизинг». Об этом объявили в кредитной организации, уточнив, что еще в феврале была заключена первая сделка лизинга.

«Решение о создании лизинговой компании принято в 2019 году, в этом году компания начала полноценную работу. «РСХБ Лизинг» даст возможность клиентам воспользоваться целым спектром лизинговых услуг. Наши основные целевые ориентиры — это сельскохозяйственная техника и оборудование, в том числе для переработки сельхозпродукции, а также грузовой автотранспорт и недвижимость. В числе приоритетов нашей деятельности также развитие сотрудничества с крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудования», – комментирует первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

«В деятельности Россельхозбанка существенную долю занимает финансирование инвестиционных проектов в АПК и других реальных секторах экономики. Лизинг как эффективный инвестиционный механизм обладает высокой степенью защищенности, и создание лизинговой компании органично дополняет комплексную продуктовую линейку банка», — отмечается в релизе РСХБ.



В кредитной организации полагают, что наличие у группы РСХБ устойчивых связей с поставщиками в таких сегментах, как сельское хозяйство, транспорт и спецтехника, наряду с широкой филиальной сетью Россельхозбанка создает благоприятные условия для развития «РСХБ Лизинга». Ожидается, что на конец 2020 года лизинговый портфель компании составит не менее 5 млрд рублей.