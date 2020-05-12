Более 800 малых предприятий Москвы уже получили в банках ссуды под 0% в рамках государственной программы по сохранению рабочих мест, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.



«По состоянию на 29 апреля 2020 года от московских предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в банки поступило 4 047 обращений о предоставлении беспроцентных кредитов на выплату заработной платы на сумму 9,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Одобрено 1 505 обращений на сумму 3,6 млрд рублей. Фактически московским субъектам МСП и индивидуальным предпринимателям выдано 837 кредитов на сумму 1,8 млрд рублей.

За период с 20 марта по 29 апреля от предприятий малого и среднего бизнеса Москвы поступило 3 622 обращения о предоставлении кредитных каникул, из которых 2 970 было одобрено. Доля одобренных заявок предпринимателей Москвы на предоставление кредитных каникул из числа рассмотренных в соответствии со ст. 7 федерального закона № 106-ФЗ составила 88,3%. Количество фактически проведенных реструктуризаций кредитных договоров субъектов МСП в Москве за указанный период составило 2 563 (76,2% от общего числа рассмотренных обращений субъектов МСП). Объем ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям кредитных договоров предприятий малого и среднего бизнеса Москвы на 29 апреля составил 4,9 млрд рублей (10,1% от общероссийского показателя).