Россияне в условиях распространения COVID-19 больше всего обеспокоены своим здоровьем и здоровьем своих близких. С момента начала пандемии каждый десятый россиянин задумывался о страховании жизни и/или о страховании непосредственно от коронавируса. Таковы данные совместного исследования СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».



Так, относительное большинство россиян (27%) сильнее всего опасаются, что они и/или их близкие — родители, бабушки и дедушки, дети и другие родственники — заболеют COVID-19.

«В условиях распространения вируса 12% опрошенных задумывались о страховании жизни. В частности, 6,3% опрошенных рассматривали этот вопрос, но пока не застраховались. Еще 3% оформили страховку от несчастных случаев и болезней, а 1,6% — полис добровольного медицинского страхования. Наибольшую заинтересованность в страховании жизни с момента начала пандемии проявили жители Бурятии (15,4%), Волгоградской области (13,4%), Тюменской области (12,5%), Омской области (10%) и Хабаровского края (10%). Наибольшая доля оформивших страховку в период пандемии наблюдалась в Санкт-Петербурге (22,2%), Владимирской области (14,1%), Красноярском крае (13,3%), Московской (12%) и Ленинградской областях (10%)», — сказано в сообщении.

С момента начала эпидемии в России страховщики предоставляют возможность застраховаться непосредственно от коронавируса. Из всех участников опроса лишь 1,3% воспользовались этой услугой. 10,3% пока не застраховались, но назвали такую возможность интересной. Еще 14,1% на момент проведения опроса уже были застрахованы по программам страхования жизни, поэтому вопрос покупки специальной страховки не был для них актуальным. 74,3% опрошенных о страховании непосредственно от коронавируса пока не задумывались, говорится в исследовании.