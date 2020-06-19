Безработица в России в мае составила 6,1%, свидетельствуют данные доклада Росстата о социально-экономическом положении страны в январе — мае 2020 года.

Численность рабочей силы, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в мае составила 74,5 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

В апреле 2020 года в общей численности занятого населения 32,3 млн человек, или 46%, составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,3 млн человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в апреле 2020 года составило 33,6 млн человек и было больше, чем в апреле 2019 года, на 197 тыс. человек, или 0,6%.

«В мае 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 2,1 млн человек, в том числе 1,9 млн человек получали пособие по безработице», — говорится в докладе.

Напомним, что по итогам апреля уровень безработицы составлял 5,8%.



Из материалов Росстата следует, что по сравнению с маем 2019 года общая численность безработных в РФ выросла на 32,7%, а по сравнению с апрелем текущего года — на 5,3%. Численность официально зарегистрированных безработных увеличилась в 2,8 раза по сравнению с маем прошлого года и на 63,5% по сравнению с апрелем-2020.