Совкомбанк и группа «Самолет» запустили совместную ипотечную программу, по которой клиенты девелопера смогут приобрести жилье на льготных кредитных условиях, говорится в совместном релизе компании и кредитной организации.



В рамках новой программы у клиентов группы «Самолет» появилась возможность взять ипотеку в Совкомбанке сроком до 30 лет со ставкой 0,01% до конца 2020 года. С января 2021-го и до окончания срока кредитования ставка составит 6,49%.

Первый взнос по кредиту — от 20% стоимости квартиры. Программа позволит клиенту сэкономить несколько десятков тысяч рублей до конца текущего года.

Программа распространяется на приобретение жилья в следующих комплексах группы «Самолет»: «Остафьево», «Алхимово», «Люберцы», «Томилино Парк», «Пригород Лесное», «Большое Путилково».

